Вперше за 7 років Boeing не отримала жодного замовлення на літаки 737

Американська Boeing Co. у березні не отримала жодного комерційного замовлення на літаки 737, модель компанії, яка продавалась найраще.

Про це із посиланням на промисловий індекс Dow Jones повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що така ситуація виникла вперше майже за сім років.

У березні Boeing поставила всього 11 авіалайнерів 737 MAX. Для порівняння, у попередні два місяці показник був вище більш ніж у два рази.

На початку року компанія планувала, що за підсумками року вона відправить клієнтам понад 900 літаків моделі 737. Однак тепер аналітики очікують, що їхня кількість скоріше за все становитиме близько 750.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Як повідомляли у самій компанії 5 квітня, із середини цього місяця авіаконцерн скоротить виробництво літаків 737 Max.

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