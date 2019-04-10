Насіров намагається через суд зупинити конкурси на посади глав податкової та митної служб

Екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров подав позов до Окружного адміністративного суду столиці щодо оголошення конкурсів на посади керівників Державної митної служби та Державної податкової служби.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

У своєму позові Насіров просить суд визнати протиправними та нечинними розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби України" та "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби України".

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

У свою чергу міністр фінансів Оксана Макарова у Facebook назвала це спробою зупинити реформування ДФС.

"Як дізнатися, що реформа рухається в правильному напрямі і що конкурси відбуваються в прозорий спосіб і його результати непокоять тих, хто не готовий до створення новоъ сервісної податкової служби і новоъ сильної митної служби? Ось — у хід йдуть останні козирі — спроби зупинити конкурси за допомогою суду!" — написала Макарова.

Вона додала, що "нас це засмутить, але не зупинить".

"Юридична позиція чому цей позов немає жодних інших причин — трохи згодом від наших юристів", — додала міністр.

Нагадаємо:

В останні два тижні перед Новим роком уряд ухвалив документи щодо реформи ДФС. Таким чином Кабмін вирішив розділити ДФС на податкову та митну служби.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.

Конкурси на зайняття посад керівників новостворюваних служб проведуть упродовж трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

На початку березня 2019 року Кабмін розділив ДФС на податкову та митну служби.

Проте у квітні екс-очільник ДФС Роман Насіров, обвинувачений у зловживанні владою і підробленні документів, подав електронну декларацію як глава відомства.

Нагадаємо, що станом на 6 квітня на пости глав митниці та податкової претендували по 7 осіб. Серед них і перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який заявив, що візьме участь у конкурсі на посаду голови митниці.

Економічна правда