На Харківщині зафіксували найбільший розмір субсидії — понад 24 тисячі

У селищі міського типу Зачепилівка Харківської області зафіксовано найбільшу суму призначеної субсидії в розмірі 24,2 тисячі гривень на місяць.

Про це на запит УНІАН повідомило Міністерство соціальної політики.

Як пояснили у відомстві, розмір призначеної субсидії залежить від розміру встановлених цін і тарифів на послуги, зокрема тарифи постачальників тепла для ліцензіатів НКРЕКП встановлюється самим регулятором, але значна частина органів місцевого самоврядування уповноважені затверджувати їх самостійно.

Аналіз таких випадків показав, що розміри встановлених тарифів досягають декількох сот гривень за кв метр.

Як приклад відомство призводить тариф на послугу централізованого опалення в місті Фастів Київської області, де згідно з рішенням місцевого виконкому, тариф становить 126,54 грн за метр квадратний, а також смт. Зачепилівка Харківської області, де тариф становить 4255,58 грн за 1 Гкал і 336,7 грн за 1 кв. м.

"Слід зазначити, що не у всіх випадках затвердження тарифів здійснюється належним чином, існують факти призначення субсидій в вкрай великих розмірах, понад 20 тис. грн, однак явище не має масового характеру", - інформує міністерство.

"Наразі уряд займається питанням введення на державному рівні моніторингу тарифів на теплову енергію, які затверджені органами місцевого самоврядування, а також перевіркою правильності здійснення розрахунків відповідних тарифів", - сказано в листі.

У міністерстві нагадали, що субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в рамках соціальної норми житла, соцнормативів користування такими послугами і розміром обов'язкового відсотка платежу, визначеного Кабміном.

"Наразі розмір обов'язкової частки платежу за послуги для кожної сім'ї визначається індивідуально по загальній формулі і залежить винятково від розміру середньомісячного доходу домогосподарства в розрахунку на одну людину", - повідомляє Мінсоцполітики.

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