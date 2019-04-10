В Україні дозволили використовувати смартфони та планшети замість касового апарату

Державна фіскальна служба включила до реєстру реєстраторів розрахункових операцій 8 новітніх моделей програмних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Ці моделі застосовуватимуть у своїй діяльності користувачі-учасники експериментального проекту з впровадження інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі інтернет-торгівлі), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, з перевезення пасажирів тощо.

До цього переліку увійшли новітні моделі 7 вітчизняних компаній – учасників експериментального проекту та система "E-Receipt (e-Чек) електронний чек", розроблена Державною фіскальною службою.

В основу системи "E-Receipt (e-Чек) електронний чек" покладено принцип обов’язкової он-лайн фіскалізації чеків на сервері ДФС.

Ця система є альтернативою традиційним РРО, адже може застосовуватись для реєстрації розрахункових операцій, і є безкоштовною для користувачів.

Функціональні компоненти системи E-Receipt дозволяють суб’єкту господарювання – продавцю, застосовуючи персональні комп’ютери, планшети, смартфони, здійснювати реєстрацію розрахункових операцій та передавати звітну інформацію (чеки, z-звіти) до ДФС, покупцю – переглядати інформацію щодо чеків у Електронному кабінеті.

Вона інтегрується з іншими системами ДФС, може інтегруватися з іншими бухгалтерськими програмами користувача.

Новітні моделі, включені до Держреєстру РРО, пропонуються до експлуатації у тестовому режимі усім суб’єктам господарювання, які виявили зацікавленість щодо участі у експериментальному проекті.

Триватиме експериментальний проект до 31 грудня 2019 року.

За його результатами Мінфіном прийматиметься рішення щодо новітніх моделей, які не підлягатимуть зняттю з реєстрації, та відповідно, будуть рекомендовані до промислової експлуатації.

З Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій, що включає новітні моделі, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Мінфін спростив правила роботи з касовими апаратами. Завдяки цьому підприємці можуть швидше реєструвати касові апарати і мають менше паперової роботи.

Економічна правда