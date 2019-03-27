Новини 27 березня: тариф на електрику, кольорові метали та полегшення для бізнесменів

Про кольорові метали. Попит на електрокари підняв питання наявності запасів та можливості видобутку літію, нікелю, кобальту та марганцю. Україна має запаси цих металів та в майбутньому може постачати їх на світовий ринок.

Про полегшення для бізнесменів. Для полегшення умов ведення бізнесу та підвищення позицій України в міжнародному рейтингу Doing Business, Мінекономрозвитку розробило спеціальну комплексну постанову.

Про Google Pay. Компанія "Google Україна" офіційно запустила послугу Google Pay із онлайн-оплати.

Про обшуки в порту. На території Бердянського морського торговельного порту співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки.

Про тариф на електрику. НКРЕКП збереже низький тариф на електроенергію для населення. Доходи ДТЕК Ахметова не зменшаться, різницю між ринковою та регульованою ціною покриє "Енергоатом".

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