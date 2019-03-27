НАБУ прийшло з обшуками у порт "Бердянськ"

На території Державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт" в Бердянську Запорізької області співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки.

Про це повідомили в прес-службі держпідприємства, передає УНІАН.

Детективи НАБУ проводять слідчі дії на території підприємства у зв'язку з недавньою покупкою портом нового обладнання - автокрана. За даними адміністрації порту, обладнання, вартістю 2,5 млн грн, закуповувалося через систему Prozorro, однак у детективів НАБУ все ж виникли питання щодо законності цього придбання.

Як повідомили на підприємстві, адміністрація йде на контакт з представниками НАБУ і надала всі необхідні документи. Слідчі дії правоохоронців не позначилися на роботі морського порту - він працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, через дії РФ на Азові порт "Бердянськ" у 2018 році втратив 4,6 мільйона доларів.

Як повідомлялося раніше, за останні п’ять років через військові дії на Донбасі, будівництво мосту через Керченську протоку та цьогорічні безпідставні затримки суден порти "Маріуполь" та "Бердянськ" зменшили обсяги перевалки майже вдвічі— до 8,9 млн. тонн.