Українці зможуть розраховуватись онлайн через Google Pay

Компанія "Google Україна" офіційно запустила послугу Google Pay із онлайн-оплати.

Про це повідомляється у прес-релізі української "дочки" Google.

"Тепер завдяки Google Pay онлайн при оплаті в інтернет-магазинах не потрібно щоразу заново вводити дані платіжної карти, що скорочує час покупки і зручно як для користувачів, так і для онлайн-продавців", – розповів директор "Google Україна" Дмитро Шоломко.

За його словами, наразі можливість оплати через Google Pay на сайті або в додатку доступна для клієнтів Wayforpay і Portmone.

"Однак ми працюємо над інтеграцією з новими партнерами і поступово будемо розширювати список", – зазначив він.

Нову опцію вже підключили 6500 онлайн-магазинів. Серед них такі як "Алло", "Інтертоп", "Якабу", "Карабас", "Гудвайн", "Домінос" та інші. Також над інтеграцією Google Pay в свої додатки працює Uklon.

Як це працює

При використанні Google Pay не потрібно кожного разу заповнювати довгі форми з даними платежу.

Проводячи оплату в інтернеті, Google Pay не передає інформацію про кредитну картку продавцеві, а в разі втрати телефону, його можна заблокувати за допомогою додаткового пароля, або видалити всі дані.

При цьому немає необхідності деактивовувати кредитну карту, оскільки її даних у телефоні немає.

Станом на кінець березня партнерами Google Pay в Україні стали 19 банків. Кількість точок, де можна сплачуватиа за покупки за допомогою цієї послуги, перевищує 200 тисяч.

Як повідомлялося, "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року.

До 2025 року компанія очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету.

Нагадаємо, Google у партнерстві з Mastercard і Приватбанком оголосили про запуск в Україні глобального сервісу Android Pay (тепер Google Pay) у листопаді 2017 року.

Як раніше повідомлялося, Google Pay сподівається потіснити Apple Pay за допомогою "Приват24".

Так, "Приватбанк" і Google надали клієнтам можливість додавати банківські карти до сервісу безконтактної оплати Google Pay безпосередньо з "Приват24".

Зазначається, що "Приват24" на Android користуються понад 6 мільйонів соіб. Тобто втричі більше, ніж користувачів на iOS-смартфонах.

Таким чином Україна може стати першою країною, де тенденція традиційного домінування Apple Pay на ринку цифрових гаманців зміниться на користь Google Pay".