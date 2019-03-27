Нацкомісія збереже низький тариф на світло для населення, не чіпаючи доходи Ахметова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг запропонувала визначити ДП "Енергоатом" як постачальника електроенергії за низьким тарифом для населення.

Про це йдеться у листі члена НКРЕКП Дмитра Коваленка до Міністерства енергетики та вуглепрому від 28 січня, який оприлюднили "Наші гроші".

Коваленко вказує, що найбільшим оптимальним, на думку НКРЕКП, є варіант компенсації різниці між ринковою та регульованою ціною електроенергії для побутових споживачів за рахунок прибутку "Енергоатому".

"Цей варіант дозволить зменшити вірогідні надприбутки виробника електричної енергії на АЕС та не збільшувати ринкову ціну на розмір компенсації", – вказує член НКРЕКП.

Вказаний варіант розробили у НКРЕКП для збереження середньозваженого тарифу для населення на діючому рівні 1,03 грн за кВт*год. Доручення на розробку різних варіантів НКРЕКП отримало від віце-премєр-міністра Володимира Кістіона за результатами наради 31 жовтня 2018 року.

У Міненерго розглянули листа НКРЕКП на робочій групі 5 лютого і доручили "Енергоатому" опрацювати запропонований варіант і підготувати пропозиції щодо оптимального варіанту компенсації за рахунок виробника на АЕС, зазначивши шляхи реалізації та фінансово-економічні обґрунтування.

Про покладення якихось зобов’язань чи видатків на теплову генерацію у проекті НКРЕКП не йдеться.

Покладення на "Енергоатом" збитків від продажу енергії населенню означатиме, що інший крупний виробник ДТЕК продовжить працювати на ринку промислових споживачів, де на сьогодні діють тарифи у 2-3 рази вищі, аніж тарифи для населення.

Тариф теплової генерації, де 80% ТЕС належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, у лютому склав 2,17 грн за кВт-год. За три роки дії формули "Роттердам+" тариф теплоенергетиків зріс на 140% і зараз є є на 45% вищим, аніж ціна електроенергії на біржі в Угорщині, куди ДТЕК експортує електроенергію.

Тариф НАЕК "Енергоатом" складає 0,57 грн. за кВт-год, що у 3,8 рази нижче, аніж тарифу теплової генерації за лютий 2018 року.

З 1 липня 2019 року згідно Закону України "Про ринок електричної енергії" має вступити у силу нова модель оптового ринку електричної енергії, де всі виробники мали працювати у рівних умовах. Проте така пропозиція НКРЕКП призведе до збереження надприбутків у компанії ДТЕК (теплової генерації) та до відносно нижчих фінансових результатів у державного "Енергоатому".

Члени НКРЕКП призначені указом Президента. Одна із членів Нацкомісії Олена Антонова до призначення працювала у компанії ДТЕК Ахметова.

Нагадаємо, у кінці грудня 2018 року Антимонопольний комітет не побачив зловживань монопольним становищем у компанії ДТЕК. Підставою для такого рішення АМКУ було те, що ринок електроенергії регулюється НКРЕКП і Міненерго, а відтак монополізм групи Ахметова мають контролювати саме ці органи влади.