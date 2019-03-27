Вести бізнес стане легше: уряд ухвалив комплексну постанову

Для полегшення умов ведення бізнесу та підвищення позицій України в міжнародному рейтингу Doing Business, Мінекономрозвитку розробило спеціальну комплексну постанову.

Цю постанову 27 березня ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє прес-служба Міністерства економрозвитку і торгівлі.

"В ухваленій урядовій постанові, зокрема, визначені норми, що дають змогу засновникам товариств з обмеженою відповідальністю в електронній формі обирати для себе варіанти статуту, а замовникам будівництва швидше і з меншими витратами для себе реєструвати декларації про готовність будівництва за допомогою електронного кабінету", –зазначив перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов у Facebook.

Спрощення створення ТОВ

Зокрема, цією постановою уряд спростив процес приведення статутів ТОВ у відповідність до закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

"ТОВку тепер можна буде створити онлайн за пару хвилин без спеціальних знань. Усі необхідні юридичні документи (статут, протоколи) будуть автоматично згенеровані програмою з урахуванням потреб замовника", – написав Нефьодов.

Доступ банків до держреєстрів

Також Кабмін дозволив банкам отримувати інформацію з держреєстрів щодо осіб, які звертаються для отримання кредитів.

Раніше банки не могли прогнозувати спроможність особи платити за кредит, що підвищувало ризиковість їх роботи.

"Тепер банки матимуть доступ до державних реєстрів, що озброїть їх у захисті своїх активів. Це значно ускладнить життя шахраям і створить умови для зменшення вартості кредитування", – сказав Нефьодов.

Присвоєння поштових адрес

Ухвалена Кабміном постанова встановила також "єдиний, прозорий та дружній для бізнесу" порядок присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва.

Раніше в законодавчому полі не було чітко визначеної процедури надання адрес готовим об’єктам будівництва. Поштові адреси видавали органи місцевої влади на власний розсуд.

"Відсутність чіткої процедури із надання адрес часто призводила до зловживань: штучного затягування процедури та подальшого створення перепон на шляху реєстрації нових об’єктів нерухомості", – підкреслили в Кабміні.

Декларація про готовність об’єкта будівництва

Також уряд спростив реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації.

"Декларація про готовність об’єкту будівництва до експлуатації для об`єктів категорії СС1 (найменшої складності), що подаватиметься в електронному вигляді, буде тепер опрацьовуватись за 1 день та автоматично за допомогою спеціального алгоритму", – пояснив Нефьодов.

Він додав, що таким чином "поля для корупції в будівельній сфері стає все менше".

Контроль за "баластними водами"

До цього часу в законодавстві існувала недосконала процедура здійснення морськими екологічними інспекціями Держекоінспекції контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у внутрішніх водах України.

Тепер уряд прибрав "дивні норми контролю за "баластними водами" суден у портах", зазначив Нефьодов.

І додав, що ці норми приводять у відповідність до вимог Митного кодексу

"На кордоні мають сидіти митники, а не всі, кому цікаво. Це зменшить рівень корупції в екологічній сфері", – додав він.

Імпорт автозапчастин

Ще одним рішенням уряду, схваленим на користь бізнесу, є спрощення імпорту автомобільних запчастин. Це зменшить адміністративний тиск на підприємства-імпортери такої продукції, переконані в уряді.

Раніше, щоб імпортувати автозапчастини, потрібно було отримати сертифікати типу і якості виключно від уповноважених органів в Україні. Це суперечило умовам міжнародних договорів між Україною та ЄС.

"Завдяки ухваленій постанові підприємства-імпортери зможуть імпортувати автозапчастин до України, маючи сертифікати типу і якості автозапчастин країн, видані в країнах ЄС", – підкреслили в уряді.

Нагадаємо, на початку березня уряд скасував 149 застарілих актів і низку вимог, що дозволить зменшити тиск на бізнес.