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Популярність електрокарів підніме попит на кольорові метали з України — Держгеонадра

Середа, 27 березня 2019, 17:14
 

Попит на електрокари підняв питання наявності запасів та можливості видобутку літію, нікелю, кобальту та марганцю. Україна має запаси цих металів та в майбутньому може постачачати їх на світовий ринок.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби геології та надр України на Урядовому порталі.

Кольорові метали потрібні для виготовлення акумуляторів.

В Державній службі геології та надр зазначили, що за кількістю покладів деяких із них Україна посідає перше місце в світі, геологічні поклади інших потребують подальшого вивчення та залучення інвестицій.

Україна посідає перше місце в світі за підтвердженими запасами марганцю та друге місце за обсягом загальних запасів.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях розташований найбільший за покладами марганцю в світі Нікопольський марганцеворудний басейн.

Балансові запаси марганцю на Нікопольському, Федорівському (Дніпропетровська та Хероснька обл.) та Велико-Токмацькому родовищі становлять 2,37 млрд т, позабалнсові – 53 млн т, запаси згаданого шламосховища становлять 6,35 млн т.

У 2018р видобуток марганцевих руд проводився на Нікопольському родовищі (видобуто 3 535 тис т) та на шламосховищі (237,3 т).

Родовища нікелю та кобальту розташовані у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

12 родовищ нікелю містять 217,8 тис. т балансових та 121,2 тис. т позабалансових запасів.

Балансові запаси кобальту враховуються по 11 кобальтвміщуючих силікатно-нікелевих родовищах та становлять 9 859 т (позабалансові – 8 020 т).

Родовища літію розташовані в Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Обсяг запасів літію, відповідно до законодавства, становить державну таємницю.

В 2017-2018 рр спецдозволи на видобуток літію отримали ТОВ "Петро-Консалтинг" та ТОВ "Регіональні інвестиційні технології", проте видобуток не проводився.

У Держгеонадрах зазначили, що на сьогодні іноземні компанії досить активно проявляють інтерес до видобутку кольорових металів на території України. Серед зацікавлених сторін - Бразилія, Китай, Японія, Канада, США, Австрія та українські компанії з іноземними інвестиціями.

Служба також повідомляє, що Європа на 100% залежить від імпортних поставок ніобій-танталових руд та ще ряду інших рідкоземельних корисних копалин, тому країни ЄС шукають можливості реалізації проектів з пошуку та видобутку такої сировини в Україні.

22 квітня Державна служба геології та надр України проведе через систему Прозоро.Продажі третій електронний аукціон, на який виставлено 9 ділянок з покладами рідкоземельних порід, бурштину, берилію, графітів, води, глини та вапняків.

Нагадаємо, 6 березня в Україні пройшли відразу 3 унікальні аукціони в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Вперше вони стосувалися прав на надрокористування.

Зростання вартості лотів склало близько 96 млн від оголошеної вартості, це понад 3 рази – від 45 млн. грн до 141 млн. грн. За один із лотів велася особливо серйозна боротьба: переможець з-поміж 4-х учасників аукціону заплатив ціну, на 479% більшу від оголошеної вартості прав на користування ділянкою.

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Держгеонадр метали

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