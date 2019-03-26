Скільки заробила кондитерська фабрика "АВК" у 2018 році

Чистий прибуток ПАТ "Кондитерська фабрика" АВК" (Дніпро) в 2018 році скоротився до 42 тисяч гривень із 330 тисяч у 2017 році.

Про це з посиланням на оголошення компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР про проведення річних зборів акціонерів 26 квітня повідомляє Інтерфакс-Україна.

Активи компанії за минулий рік зменшилися на 1,2% – до 565,72 млн грн.

Нерозподілений прибуток "АВК" за минулий рік зріс на 6,1% – до 110,97 млн ​​грн.

Поточні зобов'язання кондфабрики за 2018 рік скоротилися на 2,3% – до 311,38 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість – на 6,2% у порівнянні з 2017 роком – до 307,34 млн грн.

У планах ПрАТ на зборах акціонерів чистий прибуток, отриманий в 2018 році, направити на поповнення оборотних активів товариства, у зв'язку з необхідністю покрити збитки, отримані кондфабрикою за минулі періоди.

"АВК" – один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні.

До його складу входить кондфабрика в Дніпрі. "АВК" також належать фабрики в Донецьку і Луганську, контроль над якими втрачено.

"АВК" виробляє широку лінійку продуктів: шоколадні та карамельні вироби, печиво, вафлі, круасани, солоні снеки.

У 2016 році компанія встановила лінію з виробництва кави та вивела на ринок власну ТМ "Baristi".

На початку 2018 року компанія відкрила у Дніпрі новий бісквітний комплекс вартістю майже 120 млн грн.

Компанія експортує свою продукцію в більш ніж 60 країн.

Власниками "АВК" є Володимир Авраменко і Валерій Кравець.

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