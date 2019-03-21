Скільки заробив агрохолдинг Косюка у 2018 році

За 2018 рік агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" отримав чистий прибуток у розмірі 128 мільйонів доларів, що майже вдвічі менше, ніж за 2017 рік.

Про це повідомили у прес-службі МХП.

Водночас виручка компанії за минулий рік, якщо порівнювати з показниками аналогічного періоду минулого року, зросла на 21% і становила 1,556 млрд дол (за 2017 рік – 1,288 млрд дол).

Приведена EBITDA-маржа знизилася до 29% (у 2017 році — 36%). Приведена EBITDA знизилась до 450 млн дол із 459 млн дол.

"Миронівський хлібопродукт", який більшість українців знають за брендом "Наша Ряба", уже давно є найбільшим виробником курятини в Україні.

Компанія активно розвивається і поступово виходить на європейський ринок.

Так, у 2016 році компанія відкрила підприємство MHP BV у Голландії з головним офісом у місті Венендал.

У 2017 році МХП у співпраці з європейським дистриб'ютором заснувала м'ясопереробний завод у Словаччині

У 2018 році компанія оголосила про свої плани інвестувати близько 200 мільйонів євро у виробничу базу компанії Perutnina протягом найближчих 4-5 років, щоб зміцнити існуючу бізнес-модель.

Нагадаємо, що ЄБРР розглядає проект, у рамках якого агрохолдинг МХП отримає 100 млн євро на придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Також нагадаємо, що ТОВ "Вінницька птахофабрика", яке входить до структури холдингу МХП, у серпні 2018 року отримало 187 млн гривень бюджетних дотацій.

А в листопаді того ж року підприємство Косюка отримало ще 618 млн гривень бюджетних дотацій. Таким чином, загалом за рік компанія отримала 812 мільйонів гривень від держави.

Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.