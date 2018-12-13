Облгази Фірташа почали розсилати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців

Донараховані суми у платіжках у деяких випадках досягають 12,5 тисячі гривень, і облгази посилаються на рішення суду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду рішенням від 27 листопада скасувала дію встановлених Кабінетом Міністрів України в 2016 році норм споживання газу для споживачів без лічильника, відповідно до чого клієнти облгаззбутів почали отримувати платіжки з урахуванням накопиченої за 30 місяців заборгованості.



Так, суд задовольнив позов ПАТ "Хмельницькгаз", що входить до групи "Регіональна газова компанія" (РГК) Дмитра Фірташа , до Кабінету Міністрів України та скасував дію встановлених ним норм споживання газу без лічильника (постанови №203, 204 від 23 березня 2016 року).



Згідно зі скасованою постановою уряду №206, такі норми становили 4,4 куб. м на одну людину для домогосподарства з газовою плитою, 7,1 куб. м - для домогосподарства з газовою плитою та водонагрівачем, 14 куб. м - для домогосподарств із газовою плитою, водонагрівачем і централізованим опаленням.



Пізніше постановою Кабміну № 609 від 18 серпня 2017 року (серед іншого, документом було внесено зміни до постанови № 203) норми було встановлено на рівні 3,3 куб. м, 5,4 куб. м і 10,5 куб. м відповідно.



Документи, що встановлюють ці норми, визнано протиправними та нечинними з огляду на порушення регламенту Кабінету Міністрів під час їхнього затвердження. Йдеться, зокрема, про "недотримання принципів державної регуляторної політики (передбачуваності, плановості, обґрунтованості), відсутності аналізу регуляторного впливу акта, порушення вимог щодо оприлюднення регуляторного акту та документа, що містить аналіз його регуляторного впливу, відсутності погодження акта з Державною регуляторною службою України".



Через скасування цих норм, набула чинності попередня постанова, згідно з якою норми було встановлено на рівні 9,8 куб. м, 18,3 куб. м і 23,6 куб. м на одну людину на місяць відповідно.



У свою чергу користувачі соцмереж повідомляють про надходження їм платежів із нарахуваннями великих сум заборгованостей. Так, за даними деяких із них, донараховані суми, що виникли в результаті скасування судом постанов, у деяких випадках досягають 12,5 тис. грн.



Відповідні заяви про зміни норм споживання газу зробили і в облгаззбутах (ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "Криворіжгаз"). Зокрема, там заявили, що нині розрахунки щомісячних обсягів споживання для клієнтів здійснюються вже з урахуванням рішення Верховного Суду.



"Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися занижені норми, які стали нелегітимними, то ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету Міністрів з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості має враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, зокрема споживачі з лічильниками", - зазначено в офіційній заяві "Миколаївгазу".

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

Для цього уряд рекомендував Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, разом із Міністерством енергетики, Міністерством регіонального розвитку, Міністерством соціальної політики, Антимонопольним комітетом і фіскальною службою сформувати робочу групу, до складу якої також увійдуть народні депутати України.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше ЕП повідомляла, що Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

6 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомив, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.

"Нафтогаз" порадив споживачам звертатися до газзбутів із вимогою перерахунку, до НКРЕКП - зі скаргою, і оплачувати лише ту суму, яка не оскаржується.