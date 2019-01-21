"Нафтогаз" закликав споживачів направляти скарги через донарахування у платіжках

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook,

У "Нафтогазі" стверджують, що наявність великої кількості звернень сприятиме оперативному прийняттю Кабінетом Міністрів документа, спрямованого на вирішення ситуації, що склалася навколо норм споживання.

"Необхідно мотивувати уряд прийняти постанову швидко, з дотриманням усіх процедур і з чесними і сучасними нормами", - зазначено в повідомленні НАК.

Нагадаємо, у грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше ЕП повідомляла, що Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

Економічна правда