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Облгази Фірташа відстоюватимуть у суді завищені платіжки

Понеділок, 18 лютого 2019, 20:37
 

Облгази намагаються через суд скасувати заборону робити донарахування у платіжках за приведення об'ємів газу до стандартних умов.

Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає Укрінформ.

"Так, усі 20 операторів газорозподільних систем. Це відкрита інформація, вона доступна в реєстрі судових справ. Юридичний департамент НКРЕКП працює над захистом позиції регулятора", - сказала голова комісії Оксана Кривенко.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

НКРЕКП отримала дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем на предмет донарахування в платіжках.

Економічна правда

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