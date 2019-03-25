Новини 25 березня: про майбутнє Bitcoin, надію Коломойського та штраф Nike
Про що всі говорили сьогодні?
Про майбутнє Bitcoin. У найближчі 20 років Bitcoin подорожчає в 100 разів, капіталізація криптовалюти перевищить 7,5 трильйона доларів, вона обжене золото за цим показником, вважає засновник інвестиційного банку Galaxy Digital Майк Новограц.
Про надію Коломойського. Екс-співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський очікує на "правову оцінку і компенсацію" в справі націоналізації банку в разі програшу Петра Порошенка на виборах президента України.
Штраф Nike. Єврокомісія вирішила оштрафувати компанію Nike на 12,5 мільйона євро за заборону мерчендайзинговим фірмам проводити транскордонні продажі ліцензійної продукції у країнах Європейського економічного простору.
Про "Укрнафту". НАК "Нафтогаз України" не подав кандидатуру Андрія Коболєва на посаду члена наглядової ради "Укрнафти".
Про невразливість Ахметова. Фонд держмайна не домігся в апеляційному суді повернення "Укртелекома" у державну власність.
Про поділ ДФС. Реальна зарплата майбутніх керівників державних податкової та митної служб становитиме близько 60-70 тисяч гривень, включаючи оклад в 24 тисячі гривень.
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Газ дешевшає: чи можливо знизити тарифи
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