Суд відмовився повертати "Укртелеком" Ахметова у держвласність

Фонд держмайна не домігся в апеляційному суді повернення "Укртелекома" у державну власність.

Про це повідомляє Finbalance.

26 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду держмайна та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 07.11.2018 (в справі №910/7708/17), яким Фонду держмайна було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ "ЕСУ" (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекома" та стягнення 81,9 млн дол пені (за прострочення виконання зобов`язання із внесення інвестицій).

Свої позовні вимоги Фонд держмайна обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов`язання, взяті під час приватизації "Укртелекома" в 2011 році: компанія не внесла інвестицій у визначеному розмірі, не створила та не передала у держвласність телекомунікаційну мережу спецпризначення.

ТОВ "ЕСУ", зокрема, констатувало, що внесення інвестицій в розмірі 450 млн дол не було фіксованою умовою конкурсу з приватизації "Укртелекома", і наводилося лише як "план", а не зобов`язання ТОВ "ЕСУ.

У рамках цієї справи суди першої та апеляційної інстанції в жовтні-грудні 2017 року задовольнили позов Фонду держмайна, однак Верховний Суд скасував відповідні рішення в липні 2018 року та передав справу на новий розгляд у Госпсуд м. Києва.

Рішенням від 07.11.2019 Госпсуд м. Києва також відмовився задовольнити зустрічний позов ТОВ "ЕСУ" про визнання припиненим зобов`язання щодо безоплатної передачі мережі спецпризначення. Північний апеляційний госпсуд постановою від 26.02.2019 залишив без змін рішення суду першої інстанції і в цій частині.

Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції сприяв у т.ч. випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт).

Наразі держбанки намагаються стягнути відповідні кошти з ТОВ "ЕСУ".

Наразі кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов. Водночас оточення Дмитра Фірташа в судах намагається стягнути з Р. Ахметова 760 млн дол, недоплачених за куплений у 2013 році "Укртелеком", а також 60 млн дол нарахованих за декілька років відсотків.