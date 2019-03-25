Єврокомісія оштрафувала Nike на ‎12,5 мільйона євро

Єврокомісія вирішила оштрафувати компанію Nike на 12,5 мільйона євро за заборону мерчендайзинговим фірмам проводити транскордонні продажі ліцензійної продукції у країнах Європейського економічного простору.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

"У червні 2017 року Єврокомісія розпочала розслідування щодо порушення ринкових правил щодо ліцензування та поширення деяких товарів Nike, зокрема щодо обмеження транскордонного та онлайн-продажу ліцензійних мерчендайзингових товарів на спільному ринку ЄС. Єврокомісія дійшла висновку, що така практика порушує правила конкуренції ЄС", - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія зазначає, що компанія спеціалізується на розробці та виробництві атлетичного спорядження, зокрема, спортивного взуття та одягу, включаючи виготовлення комплектів для футбольних клубів та спортивних федерацій, де зберігається фірмовий знак компанії.

Інші категорії товарів, які містять назви клубів, але не мають фірмової позначки, підпадають під категорію ліцензійних мерчендайзингових товарів, стосовно яких компанія діє як ліцензійна інституція в контексті дотримання прав інтелектуальної власності.

Відповідно до політики компанії торгівля такими товарами у Європейському економічному просторі була обмежена, що, за висновком Єврокомісії, є порушенням правил ринку, яке негативно вплинуло на права європейських споживачів вільно купувати спортивні товари з символікою улюблених і відомих спортивних клубів.

Зазначається, що під час розслідування компанія активно співпрацювала з Єврокомісією й надала всі необхідні документи для його завершення. Єврокомісія це врахувала і в результаті розмір штрафу було зменшено на 40 відсотків від первинної суми, визначеної за результатами розслідування.

Нагадаємо, у лютому акції Nike обвалилися через кросівку, яка підвела зірку баскетболу.

Як повідомлялося раніше, Nike судиться з українською компанією через китайські підробки.