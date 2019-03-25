Наглядову раду "Укрнафти" вперше з 2010 року очолить не Коболєв

НАК "Нафтогаз України" не подав кандидатуру Андрія Коболєва на посаду члена наглядової ради "Укрнафти".

Про це свідчить оновлена ​​інформація про призначені на 28 березня збори акціонерів, оприлюднена на сайті нафтовидобувної компанії, повідомляє enkorr.

Таким чином глава "Нафтогазу" вперше з 2010 року не буде очолювати наглядову раду "Укрнафти".

НАК "Нафтогаз України" делегував представляти свої інтереси в наглядову раду "Укрнафти" Юрія Вітренка (виконавчий директор, уповноважений також вирішувати проблеми "Укрнафти"), Ярослава Теклюка (глава юридичного департаменту) і Поліну Загнітко (директор департаменту майнових і корпоративних відносин). Всі вони є чинними членами наглядової ради "Укрнафти".

Група "Приват" запропонувала призначити своїми представниками штатного юриста "Укрнафти" Яну Мануїлову та одного з бенефіціарів групи Уріел Цві Лейбера.

"Нафтогаз" і група "Приват" також запропонували по три людини в якості незалежних членів наглядової ради. Від "Нафтогазу" це колишня заступник міністра фінансів Олена Макеєва, колишній радник Коболєва, помічник депутата Сергія Лещенка Андрій Бойцун та член наглядової ради "Фондової біржі ПФТС" Олег Мозговий.

"Нафтогаз" з урахуванням трьох своїх співробітників і 3 запропонованих їм незалежних директорів номінує в цілому 6 з 11 членів наглядової ради, "Приват" відповідно - 5 з 11.

Нагадаємо, на позачергові збори 28 березня винесені питання звільнення чинного глави компанії Марка Роллінса і призначення замість нього виконуючим обов'язки Олега Геза.