Новини вихідних: 13-та пенсія, вагон із душем та "знижки" від Газпрому

Про 13-ту пенсію. Президент Петро Порошенко не виключає введення щорічної, "13-ї пенсії" для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у випадку росту економіки країни.

Про вагони з душем. На маршруті Київ-Відень-Київ працюватимуть пасажирські вагони для міжнародного сполучення з душем та окремим умивальником у кожному купе.

Про премії правлінню "Укртрансгазу". Єдиний акціонер "Укртрансгазу" – НАК "Нафтогаз України" – вирішив виплатити премії чотирьом членам правління товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Про доплату до пенсії. У квітні пенсіонери отримають другу частину одноразової доплати до пенсії у розмірі 1,205 тисяч гривень.

Про "знижки" від Газпрому. У "Нафтогазі" порахували наскільки вигідна Україні "знижка" на газ, яку Москва запропонувала кандидату у президенти України Юрію Бойку.

Про зростання ВВП. У 2019 році, згідно з прогнозом Національного банку, економічне зростання в Україні триватиме, однак тимчасово уповільниться до 2,5%.