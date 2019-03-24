Українська економіка уповільнить зростання – прогноз НБУ
У 2019 році, згідно з прогнозом Національного банку, економічне зростання в Україні триватиме, однак тимчасово уповільниться до 2,5%.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Як наголошується, основними стримуючими чинниками будуть жорстка монетарна політика, яка необхідна для повернення інфляції до середньострокової цілі 5% +/- 1 п.п., та стримана фіскальна політика, зумовлена значними виплатами за зовнішнім боргом.
"Внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний, залишиться основним рушієм зростання ВВП", - йдеться у повідомленні.
"Економічне зростання знову прискориться у 2020-2021 роках в результаті поступового пом’якшення монетарної політики і пожвавлення інвестиційної активності на тлі зменшення політичної невизначеності", - заявили в НБУ.
Нагадаємо, українська економіка пришвидшила зростання з 2,5% у 2017 році до 3,3% у 2018 році.
У тому числі в четвертому кварталі минулого року реальний ВВП зріс на 3,4% у річному вимірі.
Економічна правда
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