Українська економіка уповільнить зростання – прогноз НБУ

У 2019 році, згідно з прогнозом Національного банку, економічне зростання в Україні триватиме, однак тимчасово уповільниться до 2,5%.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як наголошується, основними стримуючими чинниками будуть жорстка монетарна політика, яка необхідна для повернення інфляції до середньострокової цілі 5% +/- 1 п.п., та стримана фіскальна політика, зумовлена значними виплатами за зовнішнім боргом.

"Внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний, залишиться основним рушієм зростання ВВП", - йдеться у повідомленні.

"Економічне зростання знову прискориться у 2020-2021 роках в результаті поступового пом’якшення монетарної політики і пожвавлення інвестиційної активності на тлі зменшення політичної невизначеності", - заявили в НБУ.

Нагадаємо, українська економіка пришвидшила зростання з 2,5% у 2017 році до 3,3% у 2018 році.

У тому числі в четвертому кварталі минулого року реальний ВВП зріс на 3,4% у річному вимірі.

Економічна правда