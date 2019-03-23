"Укрзалізниця" отримала вагони з душем та умивальниками в кожному купе

На маршруті Київ-Відень-Київ працюватимуть пасажирські вагони для міжнародного сполучення з душем та окремим умивальником у кожному купе.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник компанії Євген Кравцов.

"Не лише купе, СВ, а й вагони для міжнародного сполучення габариту РІЦ замовили на 2019-й. Новозбудовані Крюківським вагонобудівним заводом для "Укрзалізниці", - заявив Кравцов.

"З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят", - написав керівник УЗ.

За його словами, вони будуть прийняті в експлуатацію після сертифікації європейськими колегами.

"На черзі - отримання дозвільних документів на курсування до країн ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками. Плануємо ці нові вагони РІЦ на маршрут Київ-Відень-Київ", - підсумував Кравцов.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно з Київською міською та районними адміністраціями опрацьовує проект із оновлення приміського сполученняКиївського вузла.

Цей проект передбачає повне оновлення рухомого складу приміських поїздів, які курсують Київським вузлом, що з'єднує Київське кільце і територію міста й ближнього передмістя в напрямку Ірпеня, Білої Церкви та Фастова, а також Броварів, Борисполя та Обухова.

Економічна правда