"Нафтогаз": У Кремлі обіцяють газ дорожче, ніж Україна купує сьогодні

У "Нафтогазі" порахували наскільки вигідна Україні "знижка" на газ, яку Москва запропонувала кандидату у президенти України Юрію Бойку та главі політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Нагадаємо нашим російським колегам, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, вони ВЖЕ мусять продавати нам газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка вийшла б у березні за формулою у початковому контракті. Тому пропонувати знижку 25% це якось несерйозно", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначили, що Медведчук говорив про поставки газу за ціною 240-260 дол/тис. куб. м., у той час, як Україна купувала на відкритих торгах в ЄС у березні за ціною в середньому 226 дол/тис. куб. м. А на квітень ціна знизилася до рівня близько 217 дол./тис. куб. м.

У компанії також нагадали, що Бойко, маючи таку нагоду, мав би ще обговорити долю бурових вишок, які Росія прихопила разом з анексованим Кримом.

"А ще нам цікаво, чи не забув пан Бойко обговорити долю вишок свого імені, які Росія вкрала у нас у Чорному морі. Нагадаємо, суд у Гаазі визнав Росію винною у незаконному захопленні наших активів і приступив до визначення обсягу компенсації", - поцікавились в "Нафтогазі".

За розрахунками "Нафтогазу", обсяг компенсації може скласти близько 5 млрд дол. плюс накопичені відсотки.

Нагадаємо:

22 березня прем'єр Росії Дмитро Медведєв провів у Москві зустріч з кандидатом в президенти України Юрієм Бойком і кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.



Медведчук стверджує, що "в результаті домовленостей і укладення нового контракту з 1 січня 2020 року" ціна на російський газ для України може знизитися як мінімум на 25%.



Кабмін 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.



Гройсман заявив, що більше року тривали перемовини МВФ з метою зняти питання підвищення цін на газ для населення з порядку денного. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості.



За таких умов платіжка пересічного українця за опалення мала б зрости на 60%. Уряд на це не погоджувався, наводивши основний аргумент, що доходи українців поки що не дозволяють платити ринкову ціну на газ.

Українська правда