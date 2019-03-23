Пенсіонерам розповіли, коли чекати одноразової доплати в 1205 гривень

У квітні пенсіонери отримають другу частину одноразової доплати до пенсії у розмірі 1,205 тисяч гривень.

Про це сказала заступник голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко на брифінгу в п’ятницю, передає "Укрінформ".

"З квітня місяця почнемо виплачувати другу частину одноразової виплати", - зазначила Ковпашко.

Вона зауважила, що одноразова доплата до пенсії в сумі 2,410 тисяч гривень виплачується пенсіонерам, які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки, 30 років – жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, 25 років чоловіки, 20 років жінки) та у яких розмір пенсії не перевищує суми 1,669 тисяч гривень, що становить 40% від мінімальної зарплати 4,173 тисяч гривень.

Ковпашко уточнила, що ця виплата проводиться двома рівними частинами — по 1,205 тисяч гривень у березні та квітні.

"Окрім того, хочу звернути увагу, що виписано чітко в постанові, що ця одноразова виплата абсолютно ніяк не вплине на дохід пенсіонерів, які отримують певні пільги, маючи відповідний статус. І вона не вплине на тих, хто отримує субсидії", - наголосила Ковпашко.

Водночас вона нагадала, що перерахунок пенсій проведено 10,2 млн громадян, внаслідок чого розмір пенсії підвищено 8,97 млн пенсіонерів.

Нагадуємо:

В кінці лютого стало відомо, що пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

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Економічна правда