Мінфін залучив до держбюджету велику суму

19 березня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,53 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті міністерства.

Гривневі кошти залучені найбільше від продажу облігацій термінами на 3, 6, 8 місяців й 1,5 та 2 роки із середньозваженою дохідністю 19,5%, 19%, 18,5%, 18,25%, 18% річних відповідно.

Суми розміщення - 5,06 млрд грн, 0,62 млрд грн, 0,59 млрд грн, 0,49 млрд грн, 3,39 млрд грн відповідно.

Доларові папери розміщені на 3 місяці на 80,7 млн доларів під 6,5% річних, 1 рік - на 1,97 млн доларів під 7,25% річних, 2 роки - на 2,5 млн доларів під 7,5% річних.

Зазначимо, що в 2018 році міністерство фінансів профінансувало державний бюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадуємо:

15 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 9,7 мільярда гривень.

22 січня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 13,569 мільярда гривень.

29 січня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 18,3 мільярда гривень.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

У 2018 році Національний банк із занепокоєнням ставився до активного притоку капіталу нерезидентів.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Економічна правда