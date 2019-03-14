В правительстве объяснили, что делать с неиспользованной субсидией

Владельцы неиспользованной субсидии имеют право платить меньше в платежках за февраль и март.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Если по состоянию на март на счетах у субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг имеются неиспользованные субсидии, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше - ровно на сумму неиспользованной государственной помощи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, "если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом" за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии".

В ведомстве подчеркивают: в случае немалой переплаты на счетах, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

"По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн. Домохозяйство использовало в феврале газа на сумму 1000 грн. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате "ноль". Остаток в 500 грн переходит на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить всего 500 грн", - поясняют в ведомстве на конкретном примере.

Таким образом, субсидия, которую получило домохозяйство наличными в марте и получит в апреле, благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличию на счете у поставщика услуги неиспользованной помощи, может быть использована на собственное усмотрение семьи.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы

Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Экономическая правда