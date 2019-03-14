Новини дня: ціни на газ, ставка Нацбанку, 5G у США

Про ціни на газ. Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував Кабміну розглянути можливість повної лібералізації постачання природного газу для усіх категорій споживачів з 1 квітня 2019 року, що дозволить не піднімати ціну на газ.

Про 5G. Оператор стільникового зв'язку Verizon оголосив про запуск першої загальнодоступної мережі 5G у США.

Про облікову ставку. Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку на рівні 18% річних.

Про падіння гривні. Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,92.

Про борг "Укрзалізниці". "Укрзалізниця" здійснила погашення першої частини єврооблігацій на 150 млн доларів і виплатила черговий купонний дохід за ними.

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