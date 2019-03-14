Нацбанк не знизив облікову ставку

Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку на рівні 18,0% річних.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році, зазначає НБУ.

На кінець лютого вона знизилася до 8,8%, базова інфляція – до 7,8% у річному вимірі.

"Залишаючи облікову ставку без змін, Правління Національного банку бачить можливості для її зниження в подальшому. Строки переходу до циклу зниження облікової ставки будуть залежати від того, наскільки стійким буде послаблення інфляційних ризиків та покращення інфляційних очікувань. При цьому подальша динаміка облікової ставки буде базуватися на оновленому макроекономічному прогнозі Національного банку, який буде оприлюднено у квітні", - йдеться у повідомленні.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала ухваленню рішення, буде оприлюднено 25 березня.

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 25 квітня.

Нагадуємо:

6 вересня 2018 року Національний банк підняв облікову ставку на 0,5 відсоткових пункти до 18% і відтоді не змінював.

12 липня правління НБУ прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17,5% з 17%.

Востаннє НБУ знижував розмір облікової ставки 25 травня 2017 року - з 13% до 12,5%.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильній інфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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Економічна правда