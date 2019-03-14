"Укрзалізниця" погасила єврооблігації на 150 мільйонів доларів

АТ "Укрзалізниця" здійснила погашення першої частини єврооблігацій на $150 млн і виплатила черговий купонний дохід за ними.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За словами голови компанії Євгена Кравцова, кредитні ресурси для рефінансування заборгованості було залучено на внутрішньому ринку. Зокрема, їх надали Ощадбанк і Державне агентство інфраструктурних проектів України ("Укрінфрапроект").

"Запозичення були здійснені в національній та іноземній валюті, завдяки чому були погашені валютні зобов’язання. Це додатково знизило потенційні ризики отримання збитків від курсових різниць", - уточнив Кравцов.



За його словами, своєчасне погашення боргових зобов'язань вкотре підтверджує підтримку залізничної галузі з боку держави та фінансову стабільність "Укрзалізниці", а також демонструє кредиторам відповідальне ставлення держави і компанії до обслуговування власних запозичень.



"Укрзалізниця" протягом своєї багаторічної історії як постійний правонаступник завжди вчасно і в повному обсязі розраховується за своїми зобов'язаннями", - заявив голова компанії.

За даними "Інтерфакс-Україна", раніше "Укрзалізниця" відзвітувала про скорочення боргового портфеля з 34,2 млрд грн у грудні 2017 року до 30,8 млрд грн у серпні 2018 року, або на 9,94%.



"Укрзалізниця" в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на 500 млн доларів із терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline plc.



Єврооблігації "Укрзалізниці" разом із цінними паперами Ощадбанку та Укрексімбанку, в 2014 році було включено до периметру реструктуризації зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України на 17,5 млрд доларів.



У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року та підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% має бути оплачено в 2019 році, 20% - у 2020 році і 20% - у 2021 році.



У листопаді 2018 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту "Укрзалізниці" в іноземній і національній валютах (IDR) до "B-" з "CCC"/"RD", прогноз "стабільний".



Наприкінці 2018 року наглядова рада "Укрзалізниці" спільно з Міністерством інфраструктури та комітетом Верховної Ради з питань транспорту заявили про необхідність здійснити реструктуризацію боргових зобов'язань ПАТ із метою збільшити кількість запозичень, структурованих у національній валюті.



У квітні 2018 року "Укрзалізниця" повідомила, що розглядає можливість здійснення нового випуску єврооблігацій із прив'язкою до гривні об'ємом від 500 млн до 1 млрд грн на термін від трьох до п'яти до кінця поточного року, а також вже отримала погодження міністерств для здійснення випуску внутрішніх облігацій загальним обсягом 2 млрд грн.



Відповідно до фінплану підприємства на 2018 рік, станом на кінець 2018 року залишок за фінансовими зобов'язаннями планувався в сумі 44,2 млрд грн за курсом 30,1 грн за долар.