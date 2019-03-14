Гривня на міжбанку впала ще нижче
Четвер, 14 березня 2019, 17:20
14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,92 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,87 - 26,92 гривні;
Євро - 30,36 - 30,41 гривні;
Російський рубль - 0,4102 - 0,4111 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 35 копійок, встановивши його на 14 березня на рівні 26,70 гривні.
14 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.
Економічна правда
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