Облгази Фірташа можуть зірвати монетизацію субсидій — "Нафтогаз"

У "Нафтогазі" заявили, що причиною затримки рахунків за газ за лютий може бути спроба зірвати монетизацію субсидій.

Про це повідомляється на сторінці НАК "Нафтогаз" у Facebook.

"Споживачі, яких обслуговують облгаззбути Фірташа, почали питати нас: а де ж рахунки за лютий? Від послуг "Укрпошти" компанія, кажуть, відмовилася, на заміну нікого не знайшла, тому хто і як рознесе цього місяця паперові рахунки невідомо. В електронному кабінеті створити рахунок неможливо, система на технічних роботах", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" висунули припущення, що таким чином в установах можуть щось "крутити" з нормами, температурними умовами або рекомендованими платежами. Водночас у компанії зазначили, що причиною може бути намагання зірвати монетизацію субсидій.

"Від цього місяця вже стартувала монетизація субсидій. Гроші вперше отримали люди, а не газзбути. Це правильний цивілізований підхід. Він спонукає людей розумно споживати газ і ставить отримувачів субсидій по один бік з активістами ОСББ, які прагнуть утеплити свій будинок і платити менше. Це вимога закону, ухваленого усіма фракціями Верховної Ради. А ще через це недобросовісні збути можуть втратити частину своїх чорних доходів. Бо коли субсидія віртуальна, то яка субсидіантам різниця, скільки в рахунок записали? А тепер вже ні. Що зекономив - твоє", - додали у НАК.

Зокрема, у "Нафтогазі" вважають, що знищити монетизацію можна, "якщо розказати, що люди нездатні платити самостійно, давайте, мовляв, повернемося до старої системи".

"Для цього треба зробити видимість поганих розрахунків і голосно про це сказати зі свого каналу. А нема рахунків - нема розрахунків. 104.ua, щиро сподіваємося, що ваша система скоро прийде в норму і що люди отримають свої рахунки вчасно. Бо ж виставляти коректно рахунки - це єдина функція ваших збутів і єдине виправдання існування вас у ПСО", - резюмували у компанії.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Кабінет міністрів в кінці січня 2019 року повернув знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників, зокрема, встановивши норму в розмірі 3,29 куб. м.

Гройсман пообіцяв, що в разі оскарження облгазами / газзбутами у судах затверджених 30 січня норм споживання уряд у відповідь буде цілеспрямовано їх знижувати на 0,01 куб. м.

27 лютого Кабінет міністрів України знизив норму споживання газу для споживачів без лічильників до 3,28 куб. м з 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням. Дане рішення уряд ухвалив у відповідь на оскарження облгазами/газзбутами у судах прийняті 30 січня норми споживання.

У березні почалися перевірки операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

Економічна правда