В Україні перевіряють облгази Фірташа

В Україні почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

Про це у Facebook повідомила голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

"Щодо донарахування у платіжки споживачів природного газу. Ми вже учора одночасно розпочали планові та позапланові перевірки діяльності 6 операторів газорозподільних мереж, — це Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз, Чернігівгаз. Сьогодні стартувала перевірка Закарпаттягаз та Хмельницькгаз", — написала Кривенко.

За її словами, перевірки триватимуть до середини квітня.

"Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені", — підкреслила голова НКРЕКП.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

На початку березня НКРЕКП оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки. Як тоді зазначила Кривенко, у разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції.