Новини дня: про елітних паркувальників, браслет Продана та ТРЦ Фірташа
Про браслет Продана. Солом'янський райсуд Києва дозволив зняти електронний браслет з колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні.
Про елітних паркувальників. У Києві хочуть створити "елітний підрозділ" інспекторів з паркування.
Про потяги до РФ. ПАТ "Укрзалізниця" зменшує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації з 5 лютого.
Про ремонт доріг. З 8 лютого Державне агентство автомобільних доріг розгорне масштабні роботи з ліквідації ямковості на дорогах державного значення.
Про виведення грошей із банків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у своїй роботі стикається зі схемами виведення і розкрадання коштів з банків їхніми керівниками та власниками.
Про доходи українців. Середній сукупний грошовий дохід домогосподарства в Україні в III кварталі 2018 року становив 9,4 тисячі гривень на місяць.
Про ТРЦ Фірташа. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в ході "голандського" аукціону продав права вимог за двома кредитами, в заставі за якими знаходиться недобудований столичний торгово-розважальний центр Respublika.
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Експорт заводів. Як українські компанії "пускають коріння" в Європі
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