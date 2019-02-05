Структура доходів українців: звідки гроші

Середній сукупний грошовий дохід домогосподарства в Україні в III кварталі 2018 року становив 9,4 тисячі гривень на місяць.

Про це йдеться в даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

Склад домогосподарства в середньому становить 2,11 людини.

Структура сукупних доходів громадян в основному складається з оплати праці - 5569,17 грн (55%); пенсії - 1746,91 грн (17,2%) і доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості - 620,97 грн (6,1%).

Також в структуру доходів домогосподарств входять грошова допомога від родичів та інших осіб - 405,78 грн (4%); доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі в найм нерухомості) - 346,77 грн (3,4%) і продажу сільськогосподарської продукції - 314,12 грн (3,1%).

Меншу частку в структурі доходів українців становлять пільги, субсидії та компенсаційні виплати, надані готівкою - 190,40 грн (1,9%); стипендії - 26,24 грн (0,2%); аліменти - 23,44 грн (0,2%) та інші грошові доходи - 157,05 грн (1,7%).

Негрошові доходи становлять 507,93 грн. Серед негрошових доходів значну частку займає вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготовок - 310,21 грн (3,1% від сукупних ресурсів).

Економічна правда