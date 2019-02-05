Найбільший ТРЦ Respublika Фірташа змогли продати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в ході "голандського" аукціону продав права вимог за двома кредитами, в заставі за якими знаходиться недобудований столичний торгово-розважальний центр Respublika.

Про це йдеться на сторінці лота в системі "ProZorro.Продажі".

Переможцем торгів стала компанія "Солтекс Капітал". Переможець аукціону заплатить за недобудований ТРЦ 777,131 млн грн.

В аукціоні брали участь три компанії, втім від двох з них заявок в ході торгів не надходило.

Крім недобудованого ТРЦ в заставі банку перебувала іпотека трьох земельних ділянок загальною площею 15,72 га та майнові права за попередніми договорами оренди торгових площ в ТРЦ.

Інвесторами проекту ТРЦ Respublika були Дмитро Фірташ та Вагіф Алієв. Актив знаходився в заставі за кредитами банку-банкрута "Надра".

Згідно з даними YouControl, кінцевим бенефіціаром "Солтекс Капітал" є громадянин Великобританії Джонсон Роберт Алан. Уповноважені особи - Андрій Лехицький та Василь Астіон.

Статутний капітал ТОВ "Солтекс капітал" становить 3,1 млн грн. Вид діяльності підприємства - "Інші види фінансових послуг, за винятком послуг страхових і пенсійних фондів".

Нагадуємо:

Вперше ТРЦ "Республіка" намагалися продати 7 липня 2017 року за 2,5 млрд грн.

У травні 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг продати ТРЦ за 1,1 мільярда гривень - покупців знайти не вдалося.

Проект будівництва ТРЦ "Республіка" був припинений у 2015 році рішенням власника.

Введення в експлуатацію ТРЦ, будівництво якого розпочато навесні 2012 року на Кільцевій дорозі в Києві, планувався в четвертому кварталі 2014 року.

У ТРЦ "Республіка", який після відкриття може стати найбільшим ТРЦ в Києві і Україні, будуть розташовані 450 магазинів і зона розваг на площі понад 22 тис. кв. м.

Економічна правда