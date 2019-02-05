"Укравтодор" відновить ремонт доріг вже в лютому

З 8 лютого Державне агентство автомобільних доріг розгорне масштабні роботи з ліквідації ямковості на дорогах державного значення.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як зазначається, ями на дорогах почали виникати через коливання температур і перезволоження дорожнього полотна.

"З 8 лютого генеральними підрядниками на об'єктах, де дозволяють погодні умови, буде розгорнуто масштабні роботи з ліквідації ямковості. Для цього на найбільш проблемних ділянках на автомагістралях будуть використовувати холодні асфальтобетонні суміші. Ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном, почнеться навесні при належній плюсовій температурі повітря", - підкреслюють у відомстві.

Також "Укравтодор" розпорядився запустити в роботу асфальтобетонні заводи, сформувати на кожній дорозі ремонтні бригади і організувати їх щоденну роботу.

В "Укравтодорі" підкреслили, що на дорогах, де в минулому році проводилися поточні середні і капітальні ремонти, масштабних пошкоджень дорожнього покриття не спостерігається.

На дорогах, де аварійна ямковість загрожує безпеці руху, будуть встановлені відповідні попереджувальні знаки до завершення робіт.

Якість проведення всіх ремонтів контролюватиме держпідприємство "Дорожній контроль якості".

Економічна правда