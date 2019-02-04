Новини дня: про повну поставку американських тепловозів та "фейковий" сир

Про фінансування Світового банку. Заплановані на січень 2019 року запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд гривень було перенесено на лютий.

Про повну поставку американських тепловозів. "Укрзалізниця" отримала всі 30 локомотивів ТЕ33АС виробництва General Electric, щодо яких було укладено контракт.

Про "фейковий" сир. Асоціація виробників молока занепокоєна, що на прилавках вітчизняних ринків та магазинів росте кількість фейкового творогу.

Про держбюджет. Доходи державного бюджету за підсумками першого місяця поточного року становили 54,49 мільярда гривень, що на 6,56 мільярда менше планового показника.

Про мораторій на землю. Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.

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Як купити державні облігації і cкільки можна заробити. Експеримент ЕП

Як придбати ОВДП, чи доступні вони для звичайних українців, яка дохідність держоблігацій і як на них можна заробити. ЕП дізналась про це на власному досвіді.