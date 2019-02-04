На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація

Асоціація виробників молока занепокоєна, що на прилавках вітчизняних ринків та магазинів росте кількість фейкового творогу.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі Асоціації.

Факти його продажу вже зафіксовано в низці областей, останній випадок – на Миколаївщині.

"Зазвичай, такі "продукти-фейки" продають на вагу. Цей "НЕтворог" не викликає підозр у пересічного споживача: ніякого специфічного запаху, навіть приємний на смак, на додачу має дуже привабливу ціну – близько 40 грн за кілограм", - йдеться у повідомленні.

"Однак він не має ніякого відношення до молочного продукту, так як в його складі молочний білок замінено рослинним. Через це, фейковий творог не псується по кілька тижнів, ще одна несподіванка – він розчиняється у молоці", - кажуть представники асоціації.

Для виробництва справжнього творогу необхідно 6-7 літрів молока, а для рослинного "достатньо" – 1,6-1,8 літрів.

Згідно з даними аналітичного відділу АВМ, в Україні спостерігається значне зменшення споживання молочних продуктів на внутрішньому ринку, яке не перевищує 50% фізіологічної потреби людини.

Асоціація наголошує, що змінити ситуацію допоможе прийняття законопроекту 3043-1 "Про молоко, молочні та молоковмісні продукти", який вже схвалений Комітетом ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин.

Основною метою законопроекту є упорядкування сфери маркування і реалізації молоковмісних продуктів, що забезпечить право споживачів на отримання повної та достовірної інформації про якість харчових продуктів, дозволить запобігти недобросовісній конкуренції на ринку молока та молочних продуктів.

В разі його прийняття покупцям не доведеться вивчати етикетки під мікроскопом, тому що молоко і молочні продукти будуть окремо, а замінники – окремо.

Економічна правда