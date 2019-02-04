Україна отримає майже 18 мільярдів під гарантії Світового банку – Мінфін

Заплановані на січень 2019 року запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд гривень було перенесено на лютий.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як наголошується, для забезпечення фінансування державного бюджету Міністерство фінансів доклало зусиль до заміщення цього джерела зовнішніх запозичень внутрішніми запозиченнями.

"В цілому у січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд гривень (з яких ОВДП в національні валюті у сумі 24,4 млрд гривень, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів та 33,3 млн євро)", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився по відношенню до валового внутрішнього продукту з 71,8% до 62,7%.

18 грудня 2018 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

Завдяки цим траншам міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Економічна правда