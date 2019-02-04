Останні з 30 тепловозів General Electric прибули до України

"Укрзалізниця" отримала всі 30 локомотивів General Electric, щодо яких було укладено контракт.

Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Останні 5 зустрічали у Чорноморську у п’ятницю. Далі - маршрут вже відпрацьований. Спочатку - на Крюківський вагонобудівний завод. Там на доукомплектуванні перебувають ще 10 американських локомотивів", - розповів Кравцов.

За його словами, тепловози GE показують себе вкрай ефективно, наприклад, на ділянці Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха на 30% економиться пальне. Якщо машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, то тепловози GE – 540 км.

15 нових локомотивів сьогодні забезпечують чверть теплотяги по трьох регіональних філіях, де вони працюють: Придніпровській, Донецькій та Одеській, зазначив Кравцов.

Нагадуємо:

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.

Максимальна вага поїзда, який веде локомотив "Тризуб", наразі становить 3,9 тис тонн.

Залізничники заявляли про наміри переглянути цю норму і визначити, на скільки можна збільшити максимальну вагу поїзда.

Раніше повідомлялося, що американський тепловоз виробництва General Electric двічі не зміг зрушити з місця при перевезенні вантажу через перевантаженість.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric

Економічна правда