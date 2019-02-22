Новини дня: бронежилети, SpaceX, гнучкий iPhone

Про SpaceX. Багаторазова ракета Ілона Маска здійснила третій політ. Запускали телекомунікаційний супутник та ізраїльський апарат до Місяця. Це перший в історії апарат, створений на приватні гроші, який спробує здійснити посадку на Місяць.

Про бронежилети. "Укрзалізниця" уклала угоду з ТОВ "Охота" на поставку бронежилетів на суму 462 тисяч гривень, проте виробник заявив, що не продавав жодної продукції підряднику.

Про субсидії. Громадяни непенсійного віку з 12 березня отримають першу субсидію грошовим переказом через платіжну систему Ощадбанку "Швидка копійка".

Про банки. Найближчим часом кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76. Крім того, Фонду гарантування вкладів фізосіб вдалося продати останній пул активів "Банку Форум", що дозволяє завершити ліквідацію банку в найближчі місяці.

Про гнучкий iPhone. Компанія Apple розробила заявку на патент свого власного смартфона, який може складатися в кілька разів.

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Удар компроматом. Як хакери замінюють спецслужби

Крадіжка державних секретів, хакерські атаки, стеження спецслужб. На перший погляд, вас це не стосується. Ні, стосується. (рос)