Як отримати субсидію готівкою непенсіонеру

Перші гроші в рамках програми монетизації субсидій можна буде отримати з 12 березня у відділеннях "Ощадбанку".

Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Громадяни непенсійного віку з 12 березня отримають першу субсидію грошовим переказом через платіжну систему "Швидка копійка". Для цього необхідно звернутися в будь-яке відділення "Ощадбанку" з паспортом та ідентифікаційним кодом", - заявили в Кабміні.

Також всім субсидіантам надішлють на адресу проживання персональне повідомлення з роз'ясненням щодо розміру субсидії, за що вона нарахована та як її отримати "живими" коштами.

У той же час зазначається, що пенсіонери отримають суму нарахованої субсидії в день отримання пенсії (з 4 по 25 березня) на наявні пенсійні картки, або готівкою через поштові відділення, або листоношою "Укрпошти" додому.

Як підкреслив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, курс на монетизацію субсидій - це, по суті, війна з монополістами, адже управління українців своїм енергоспоживанням, установка лічильників, контроль за якістю та обсягом послуг знищують монополізм в наданні послуг та корупцію в цій сфері.

"Три роки субсидії, які надходили у вигляді клірингових розрахунків, не стимулювали українців до зменшення енергоспоживання та впровадження енергоефективних заходів. Віртуальні кошти держава платила за незрозумілі обсяги і, відповідно, неякісні комунальні послуги поставлялися компаніями-монополістами (водоканалами, ТКЕ, облгазами)", - сказав він.

"Чому важлива субсидія "живими" коштами? Це можливість для людей навчитися управляти послугами і своїм споживанням, а також отримати "живі" гроші від держави на оплату комунальних послуг. У той же час зекономлені кошти, які залишаться після оплати комуналки, люди зможуть використовувати на власний розсуд", - підкреслив Зубко.

Чиновник зазначив, що з часом і з ростом доходів люди усвідомлять, що найкраще вкладення зекономлених на комуналці грошей - це утеплення та модернізація житла. За його словами, це дасть ще більшу економію.

В уряді також нагадали, що для отримання монетизованих субсидій додаткових заяв і довідок надавати не потрібно.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

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