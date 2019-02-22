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SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник і ізраїльський місяцехід

П'ятниця, 22 лютого 2019, 09:43

Компанія SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник зв'язку Nusantara Satu і місячний космічний апарат Beresheet ізраїльської компанії SpaceIL.

Про це повідомляється в twitter компанії SpaceX.

"Успішне відділення місячного посадкового модуля SpaceIL підтверджено, починається двомісячна подорож космічного апарату на Місяць", - йдеться у повідомленні.

Beresheet перший в історії апарат створений на приватні гроші, який спробує здійснити посадку на Місяць.

Апарат створювався в рамках проекту Google Lunar X Prize. За умовами конкурсу, приватна компанія, яка доставить на Місяць працездатний апарат, мала отримати приз в розмірі $ 20 млн. У 2018 році конкурс було скасовано, але ізраїльська компанія продовжила роботу.

Компанія також підтвердила успішне відділення і виведення на орбіту супутника Nusantara Satu, зазначивши, що це успішне завершення 70-ї місії SpaceX.

Після відділення перший ступінь Falcon 9 приземлився на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Українська правда

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