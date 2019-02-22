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Apple розробляє смартфон з гнучким екраном

П'ятниця, 22 лютого 2019, 14:30
 

Компанія Apple розробила заявку на патент свого власного смартфона, який може складатися в кілька разів.

Про це пише The Verge.

Проект був поданий ще в жовтні 2018 року.

У патентній заявці Apple описується дисплей з петлями, який може складатися навпіл або на три частини. Дисплей може використовуватися в телефонах, планшетах, ноутбуках і навіть аксесуарах.

Заявка на патент означає, що ідея розроблена, але ще не була схвалена.

 

У березні 2018 року ЗМІ повідомляли, що новий складаний iPhone може бути випущений в 2020 році.

Нагадуємо:

У лютому компанія Samsung показала свій розкладний смартфон Galaxy Fold з двома дисплеями і шістьма камерами.

Смартфон надійде в продаж 26 квітня. Його вартість стартує від 1980 доларів (53,5 тисячі гривень).

У складеному стані товщина смартфона становить 17 мм, в розкладеному - 6,9 мм.

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