Тендер "Укрзалізниці" на поставку бронежилетів виграли шахраї

Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" уклала угоду з ТОВ "Охота" щодо поставок бронежилетів виробництва ТОВ "Балістика" на суму 462 тисяч гривень, проте виробник заявив, що не продавав жодної продукції підряднику.

Про це повідомляє "Залізниця без корупції".

За угодою, укладеною 28 грудня за результатами тендеру, фірма повинна поставити залізничникам індивідуальне обмундирування, у перелік якого увійшли: бронежилети, наколінники, гумові палиці, розвантажувальні жилети, кобури, тактичні рукавички, зимові рукавички, пасок для зброї та поясний пасок.

Виробником бронежилетів в договорі було зазначено ТОВ "Балістика" та надані відповідні документи з зображенням бронежилетів даного виробника.

Проте 18 лютого на своїй сторінці у Facebook ТОВ "Балістика" заявило, що жодного відношення до фірми-переможця тендеру не має. Окрім того "Балістика" стверджує, що за весь період існування компанії таку кількість бронежилетів зазначеного класу, вони нікому не продавали, а пропонована вартість продукції суттєво завищена.

Як пишуть "Наші гроші", угоду з ТОВ "Охота" було укладено за результатами аукціону. Тоді тендерний комітет відхилив пропозиції конкурентів – ТОВ "Харкiвський завод засобiв iндивiдуального захисту" та ФОП Ожегов Микола Сергійович, які були дешевшими. Пропозиції були відхилені, в тому числі, через відсутність необхідних документів про походження бронежилетів.

"Охота" зареєстроване в 2017 році на Віру Вінс, вона також власниця ТОВ "Охота Умань". Це магазини зброї в Миколаєві та Умані, на сайті мережі вказано, що їй належить і магазин в Первомайську Миколаївської області.

За даними "Прозорро", "Охота" отримала замовлень на 675 тис грн.

Договір передбачав, крім іншого, постачання 57 бронежилетів по 4612 грн/шт. На сайті "Балістики" такі ж бронежилети 4 класу коштують на 15% дешевше. Але за умовами договору, на постачальника покладені і транспортні витрати по доставці товару на заявку замовника.

Зазначимо, у минулому році "Укрзалізниця" почала активно озброюватись, було придбано спецзасобів, зброї та набої на понад 10 млн грн.