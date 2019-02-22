НБУ анонсував ліквідацію ще одного банку
Найближчим часом кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76, оскільки "Вернум Банк" знаходиться в процедурі самоліквідації.
Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в інтерв'ю "НВ Бізнес".
Рожкова також додала, що існує ще один банк, який за результатами стрес-тестування 2018 року має збільшити свій капітал до кінця березня.
"Все буде залежати від того, як він з цим впорається", - додала вона, але не назвала цей банк.
Рожкова зазначила, що для великих банків великих загроз не існує.
"Що стосується невеликих банків, то частина з них не має уявлення, як розвиватися далі", - повідомила Рожкова.
"Цих банків більше 10. Це багато, хоча вони і маленькі. Виходить, що 10 акціонерів не розуміють навіщо їм потрібен банк і 10 топ-менеджерів не знають, що робити далі", - заявила представниця НБУ.
Нагадуємо:
Власником 100% акцій "Вернум Банку" - через компанію "Люкс-Інфо" - була Наталія Ігнатченко.
У 2018 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Ігнатченко затримана за підозрою у відмиванні коштів злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича.
Зокрема, Ігнатченко повідомили про підозру у справі про закупівлю так званих "вишок Бойка".
Станом на листопад 2018 року Вернум банк порушував норматив необхідного регулятивного капіталу та норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами.
Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.
Після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – Мегабанк на 611 млн грн.
Цій же фінустанові необхідно шляхом виконання плану реструктуризації до кінця наступного року покрити ще 2,266 млрд грн нестачі капіталу, що є другим після Укрексімбанку показником.
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