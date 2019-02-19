Новини дня: про субсидії "на руки", продаж майна "Газпрому" та енергетичну безпеку
Про відмову від імпортного газу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна зможе відмовитися від імпортного газу у найближчі 5 років завдяки відкриттю доступу до українських надр.
Про втрату активів Фонду гарантування. Активи загальною номінальною вартістю 54 мільярди гривень знаходяться на балансі банків, які в Верховному Суді оскаржують свій висновок з ринку.
Про субсидії "на руки". Монетизація субсидій відбуватиметься разом з виплатою пенсії або шляхом видачі готівки в касах "Ощадбанку".
Про арешт житлових комплексів. Печерський суд Києва за клопотанням слідчого відділу Нацполіціі заарештував 14 нерухомих об'єктів компанії Укогрупп, яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцехівським.
Про продаж майна "Газпрому". Венчурний фонд "Голдмен" придбав 40,2% акцій компанії "Газтранзит", що раніше належали російському "Газпрому", за 41 мільйон гривень.
Про хабар за розмитнення авто. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою Одеської області викрили на систематичному хабарництві старшого державного інспектора одного із митних постів регіону.
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