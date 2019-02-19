Україна продала арештоване майно "Газпрому"

Венчурний фонд "Голдмен" придбав 40,2% акцій компанії "Газтранзит", що раніше належали російському "Газпрому", за 41 мільйон гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними торгів на фондовій біржі ПФТС, примусово виставлені на продаж акції "Газтранзиту" в кінці січня 2019 року продані за 41,025 млн грн, що на 2% вище їх стартової ціни.

Кінцевим бенефіціаром "Голдмен" вказаний Андрій Нестеренко, а керуючим партнером фонду є ТОВ "Група компаній "Інвестиційні партнери" народного депутата Андрія Журжія.

Раніше Україна примусово продала 40%-у частку в ПАТ "Інститут "ПівденНДІГіпрогаз" (Донецьк), що належала ПАТ "Газпром".

Нагадуємо:

У 2017 році суд зобов’язав "Газпром" виплатити до Державного бюджету України більше 171 мільярда гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Компанія продовжує оскаржувати рішення та дії державного виконавця.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва дозволив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів "Газтранзиту" у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу АМКУ.

У липні Апеляційний суд скасував це рішення.

"Газпрому" і "Нафтогазу" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецькій компанії Turusgas.

Газтранзит був створений у 1997 році для розширення пропускної здатності ГТС України для збільшення обсягів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону.

Компанія реалізує проект з нарощування потужності магістрального газопроводу Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.