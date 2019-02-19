Митник брав хабарі за розмитнення "євроблях" — СБУ

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою Одеської області викрили на систематичному хабарництві старшого державного інспектора одного із митних постів регіону.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Старший зміни митного посту вимагав кошти від водіїв транспортних засобів на іноземній реєстрації. До протиправного механізму легалізації імпортних авто зловмисник залучив посередника. Вартість послуг митника у середньому становила сто доларів за кожний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Обох зловмисників затримали в обласному центрі під час отримання 1 тисячі 100 доларів від митного брокера за розмитнення 10 автомобілів.

Раніше співробітники СБУ задокументували отримання посадовцем хабара за митне оформлення двох транспортних засобів на іноземній реєстрації.

"У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 ККУ вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всі обставин правопорушення та можливу причетність інших посадовців митниці до незаконної діяльності.

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

У грудні 2018 року було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

18 лютого президент Петро Порошенко заявив, що Надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією станом становлять 11,38 мільярда гривень.