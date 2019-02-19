Фонд гарантування може втратити активи на 9 мільярдів

Активи загальною номінальною вартістю 54 мільярди гривень знаходяться на балансі банків, які в Верховному Суді оскаржують свій висновок з ринку.

Про це повідомили FinClub в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Наразі 10 банків очікують вердикту Верховного суду в інших справах щодо оскарження неплатоспроможності: "Преміум", "Союз", Укрінбанк, "Велес", КСГ Банк, "Хрещатик", Грін Банк, ВіЕйБі Банк, "Михайлівський" і "Омега" .

Номінальна вартість активів цих кредитних установ становить 54,23 млрд грн, в той час як їх оціночна вартість в шість разів нижча - 9,14 млрд грн.

У Фонді підрахували, що вже виплатили вкладникам 10 банків 13,78 млрд грн.

Верховний суд вперше визнав незаконним виведення банку з ринку.

"Піонером" став Златобанк, якого НБУ визнав неплатоспроможним чотири роки тому.

У Фонді гарантування вимагатимуть від суду інструкції, що робити з банком, ліквідація якого знаходиться в самому розпалі. Незабаром Верховний суд повинен прийняти рішення по іншим банкам-банкрутам.

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Нагадуємо:

Постановою від 5 лютого 2019 року Велика палата Верховного Суду залишила без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 14 липня 2017 року та Київського апеляційного адмінсуду від 25 жовтня 2017 року, в яких визнано протиправною і скасовано постанову правління НБУ №105 від 13 лютого 2015 року "Про віднесення ПАТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних.

Крім того, Велика палата Верховного Суду визнала протиправними і скасувала рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, про запровадження тимчасової адміністрації тощо.

Також суд зобов'язав НБУ надати Златобанку термін для проведення дій щодо фінансового оздоровлення після проведення заходів з його ліквідації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що колишні акціонери Златобанку можуть скористатися цим судовим рішенням і вивести фінустанову за межі правового поля.

Златобанк був заснований у 2008 році. Станом на 1 липня 2014 року загальні активи банку становили 7,909 млрд. грн., за їх величиною Златобанк займав 27-е місце серед 173 банків України.

За даними сайту "Наші Гроші", кінцевим власником Златобанку був український бізнесмен Леонід Юрушев (засновник ліквідованого у 2014 році банку "Форум"), бізнес-партнерами якого є Рінат Ахметов і колишній міністр оборони Павло Лебедєв.

Раніше Фонд гарантування назвав Топ-5 схем виведення грошей із банків.